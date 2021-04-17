2021/04/17 | 23:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني: تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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