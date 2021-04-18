الكرخ يعود من كردستان بنقاط مباراة اربيل في الممتاز

2021/04/18 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاد فريق الكرخ بكرة القدم اليوم السبت ( 17 نيسان 2021) من كردستان بفوز ثمين على اربيل 1 - صفر، في لقاء جرى على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة 28 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الأول شهد أفضلية لأربيل في الضغط والفرص الفعلية، وفشل لاعبه حيدر قرمان في التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 30 بعد أن أطاح بتسديدته الى جانب القائم الأيسر، وشهدت الدقائق العشر الأخيرة تحرر فريق الكرخ من الدفاع الى الهجوم وتمكن من الضغط على مرمى اربيل ، الا أن الشوط الاول كانت نهايته سلبية بالنتيجة".

وأضاف،" وتبادل الفريقان الفرص الفعلية في الشوط الثاني حتى الدقيقة 74 وهدف التقدم للكرخ بالدقيقة 74 جاء بمجهود فردي من محمود خليل،وحاول اربيل البحث عن التعادل الا ان تسرع مهاجميه أضاع عليه التعديل ليخرخ خاسراً صفر - 1 ".

وكانت الجولة 28 قد أفتتحت أمس الجمعة بفوز السماوة على الطلبة والنفط على النجف، وتعادل الديوانية والحدود، فيما أستكملت اليوم السبت بفوز نفط البصرة على زاخو وتعادل القاسم والكهرباء.

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