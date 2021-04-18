الحشد الشعبي يوضح تفاصيل القصف على نقاطه الامنية في كركوك

2021/04/18 | 00:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الحشد الشعبي تفاصيل القصف الارهابي على نقاطه الامنية في محافظة كركوك.

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