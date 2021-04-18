إذا كنت ترغب في شراء الأسهم.. كيف تعرف أن ذلك الوقت المناسب؟

2021/04/18 | 00:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: أصبحت أسواق المال بؤرة اهتمام الكثير من الناس ولاسيما بعد فقدان البعض الوظائف ومعانة البعض الأخر على الحصول على الرواتب كاملة.وفي العام 2021 وبعد عام من التقلبات وهو العام الماضي الذي سمي بعام كورونا، وجدت بعض أسواق المال …

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