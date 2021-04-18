2021/04/18 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه أمين بغداد المعمار علاء معن، السبت، الدوائر البلدية بتأهيل وتجميل محيط الكنائس ودور العبادة والاهتمام بها، وذلك خلال جولة له رفقة الكاردينال (مار لويس روفائيل الأول ساكو ) بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم للاطلاع على واقع الكنائس في العاصمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقل بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه (17 نيسان 2021) أنه "لدينا اهتمام كبير بالكنائس ودور العبادة لاهميتها الدينية والروحية ووجهنا الدوائر البلدية بتأهيل المنطقة المحيطة بها وتجميلها ".

واشار الى ان "هذه الاماكن تعد مركزاً مشعاً وسط بغداد وبقعة رائعة يجب الاهتمام بها لما تمثله من عمق تأريخي وتراثي في بغداد والعراق وهي مؤسسة منذ سنوات طوال تمتد لمئات السنين يجب الحفاظ عليها وعلى جماليتها ".مبيناً ان " الايام القادمة ستشهد تطوير الكثير من المواقع الدينية ودور العبادة في العاصمة بغداد ".

من جهته اعرب الكاردينال عن "امتنانه لما وصفه بالاهتمام الابوي من قبل امين بغداد عاداً أياه دوراً مهماً ومطمئناً للمكون المسيحي بان هناك من يفكر بهم وبمكانتهم ودورهم ويحترم تراثهم ما يعزز المحافظة على العيش المشترك والاخوة بين المكونات ويخلق طمأنينة بين الجميع ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولة لأمين العاصمة على كنائس بغداد.. توجيه رفقة ساكو لإعادة تأهيلها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولة لأمين العاصمة على كنائس بغداد.. توجيه رفقة ساكو لإعادة تأهيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).