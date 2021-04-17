كانت لديه دوافع انتحارية..

2021/04/18 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI"، الجمعة، أن محققيه كانوا قد قابلوا، العام الماضي، منفذ إطلاق النار في فرع شركة "فيديكس" في ولاية إنديانا الأميركية، بعد تلقيهم بلاغا من والدته بأن ابنها قد يقدم على الانتحار، وذلك بوضع نفسه في موقف مثير للتهديد مع الشرطة ليتم قتله.

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