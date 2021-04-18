تفجير “مفخخة” كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار

2021/04/18 | 00:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تفجير سيارة “مفخخة” كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إنه “وفقاً لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات الذي يقع غربي قاعدة H3”.

وأضافت أنه “بحسب الجهد الاستخباري تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الامنية هناك الا ان قواتنا تمكنت من احباط هذه المحاولة”.

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