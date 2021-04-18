الطاقة الذرية تؤكد انتاج إيران يورانيوم مخصب حتى درجة نقاء 60%

2021/04/18 | 00:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، السبت، إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في محطتها بنطنز، مؤكدة بذلك تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت الوكالة أنه وفقا لإيران، فإن مستوى التخصيب بلغ 55.3%، وقد أخذت الوكالة عينة للتحقق من ذلك.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من العطل الذي أصاب هذا الموقع.

كما ذكر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية يورانيوم مخصب بنسبة 60%.

وقبل ذلك أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، أن بلاده ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% و60% في حال رفع العقوبات عن إيران، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%.

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