رباعية برشلونة في شباك بيلباو تمنحه كأس ملك أسبانيا

2021/04/18 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

منحت رباعية برشلونة دون رد من أتلتيك بيلباواليوم السبت ( 18 نيسان 2021)، لقب كأس الملك لرفاق ميسي في لقاء جرى على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية.

فريق برشلونة كان الاخطر على مرمى أتلتيك بيلباو في الشوط الأول، حيث إستحوذ هجومياً طوال أحداث هذا الشوط، وتصدي القائم لتسديدة قوية من دي يونج، أضاعت على البارسا هدف التقدم، ليخرج الفريقان بنهاية هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أقام برشلونة مهرجاناً تهدفياً بدأ بجريزمان وهدف التقدم الاول عند الدقيقة 60، ودي يونغ هدفاً ثانيا في الدقيقة 63، وثالثا ورابعا من ميسي بحلول الدقيقتين 68 و72، لينتهي اللقاء برشلوني 4– صفر.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد ريمونتادا أمام إشبيلية في نصف النهائي، حيث خسر في المباراة الأولى بهدفين مقابل لاشئ، قبل أن يفوز بثلاثية في مباراة الإياب، بينما وصل أتلتيك بيلباو، إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز أمام ليفانتي بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

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