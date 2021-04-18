المالكي يروي واقعة ’مثيرة’ أثناء تشكيل حكومته الأولى: قبلت وزيرين دون رؤيتهم!

2021/04/18 | 00:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

روى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، جانباً من ظروف تشكيل الحكومة الأولى، مشيراً إلى قبوله بوزراء دون رؤيتهم.

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وقال المالكي خلال مشاركته في برنامج "بعد المنتصف" الذي يقدمه الزميل، أحمد الطيب، وتابعه "ناس" (18 نيسان 2021)، إنه "خلال تشكيل الحكومة، كانت جبهة التوافق لم تقدم مرشحيها إلى وزارتي الثقافة والتعليم العالي، ولم أكن أعرف سببب عدم تقديم هذين المرشحين، ربما لأسباب داخلية".

وأضاف، أنه "كنت في الطريق إلى التكليف، عندما أعطوني ملفين لهذين الوزيرين، وجعلوني في حالة من الحرج، لكنني كنت مضطراً إلى قبولها من أجل (تمشية) العملية دون إشكال، بسبب وجود أصوات قد تُشكِل بداعي عدم تحقق الشراكة".

وتابع، "قبلت هذين الوزيرين وأنا لم أرَ وجوههم، ولا أعرفهم، (مع احترامي لهم)، لكن ذلك غير مقبول أن يشكل رئيس الوزراء حكومته دون أن يرى بعض وزرائه، وهذا حصل بسبب الظروف، التي تغيرت في الحكومة الثانية".

وأشار إلى أنه "بدأنا شيئا فشيئاً بعد ذلك بإعطاء المكلفين بتشكيل الحكومات حقهم في فحص وزرائهم، وعدم فرض وزراء على رئيس الحكومة وفق معادلة المحاصصة".

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