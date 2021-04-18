برشلونة يسحق بلباو ويتوج بكأس الملك للمرة 31 في تاريخه

2021/04/18 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربع برشلونة على قمة مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، السبت، بعد فوزه الكبير على أتلتيك بلباو 4-صفر، في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي "لا كارتوخا"، في مدينة إشبيلية.

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