نواب: الانتخابات تحتاج الى بيئة آمنة لضمان نزاهتها

2021/04/18 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد مشرعون، ان الانتخابات تحتاج الى بيئة آمنة لضمان نزاهتها.وقال النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي لبرنامج "الجدار الرابع" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "لا يمكن للسلاح السيطرة على الانتخابات"، مؤكدا ان "الانتخاب الفردي انهى عقد الزعامات السياسية والتاثير الديني والعشائري".واشار الى ان " الاحزاب هي جزء من منظومة الدولة"، مبينا ان "25 مليون ناخب في البلاد و10 ملايين ناخب لا يملكون بطاقة بايومترية".واوضح، ان " الدوائر الصغيرة تجعل الفرص متساوية لجميع المرشحين"، مؤكدا انه "من لا يملك البطاقة البايومترية لا يمكن له المشاركة بالتغيير".من جهته، ذكر النائب عن تحالف القوى كريم ابو سودة لبرنامج "الجدار الرابع"، ان "اغلب النواب يريدون انتخابات نزيهة"، لافتا الى ان " واجب القائد العام للقوات المسلحة ان يوفر الحماية للانتخابات".وشدد على "المفوضية ان توفر التامين اللازم لصناديق الاقتراع"، مبينا ان " واجب المفوضية اعلان النتائج في يوم الانتخابات، لان تاخر النتائج يؤدي الى التلاعب بها".واشار الى ان "الحكومة قادرة على توفير البيئة الامنة للانتخابات وبنسبة 100%".الى ذلك، اشارت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الى ان "بعض الاحزاب الكبيرة ليس لديها اجنحة مسلحة".وذكرت نصيف لبرنامج "الجدار الرابع"، ان " الاحزاب الكبيرة تريد اجواء انتخابية امنة"، لافتة الى ان "النظام الديمقراطي يتيح للجميع الترشح والمشاركة في الانتخابات".

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