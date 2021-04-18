العبادي: حكومة عبد المهدي قتلت المتظاهرين بدم بارد

2021/04/18 | 01:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، انتقادات لتعاطي حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، مع تظاهرات تشرين 2019.وقال العبادي، خلال مقابلة متلفزة، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “حكومة عبد المهدي […]

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