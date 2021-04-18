ماكرون يدعو إلى

2021/04/18 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا"، مبديا استعداده لفرض عقوبات في حال أبدت موسكو "سلوكا غير مقبول"، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي إس الأميركية بثت مقتطفات منها السبت.

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