قتلى بإطلاق نار في ولاية نبراسكا الأمريكية

2021/04/18 | 02:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت الشرطة الأمريكية بأن شخصا واحدا على الأقل قتل جراء إطلاق نار داخل أحد مراكز التسوق في ولاية نبراسكا.ووقع إطلاق النار داخل مركز تسوق "ويسترودز" بمدينة أوماها، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.وأفادت شبكة "سي إن إن" في وقت لاحق بأن سيدة تعرضت لإصابات طفيفة جراء إطلاق النار، مضيفة أن حالتها مستقرة.وقالت شرطة أوماها إن "التحقيق يشير إلى أن الحادث فردي وليس هجوما عشوائيا"، موضحة أن الجاني في حالة فرار.المصدر: RT

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