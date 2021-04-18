فلسطين التي ( لا ناقة لها و لا جمل) .. ! - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/04/18 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى المشروع السياسي الصهيوني مربوط بطرفيْ الحبل المشدود بين مصر والعراق ، إذا نظرنا حقاً إلى التأسيس الإيديولوجي للصهيونية بمقتضى الأوهام النظرية لما يسمّى الحق التاريخي – السياسي لليهود.



فالثأر الحقيقي الذى ينطلق منه توهم الحق المزعوم، أو "الاستحقاق"، هو الثأر ضد واقعتيْ "الخروج" و "الأسر": "الخروج" من مصر، و الأسر البابلي، و لم يكن لفلسطين نصيب من هذا وذاك، بالمعنى المحدد أو الضيق لفلسطين على كل ......





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