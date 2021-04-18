راقصة في مأتم - عباس علي العلي

2021/04/18 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي راقصة ...في مأتمحين جاء الموتزائرا يتفقد الناضج من الثمارقلب جسديتفحص الدروب المفتوحة فيهلم يجد سوى أطلال باليةلا تنفع الوجودلا شيء يمنعه أن يقطفه ببرود أعصابولا شيء ممتنعكل الدروب سالكة لهذا القلب الصغيرحاصرهمن كل الزوايالم يرتعب منهولم يزل يسخرفليس هناك ما يخسره بعدأطلق ضحكة طويلة في وجه الموتطار به وأنطلقبعيدا إلى مكان لا مكان ......





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