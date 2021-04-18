2021/04/18 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول سعوديون على تويتر مشاهد مذهلة لتراكم البَرَد عقب تساقطه في بعض المناطق السعودية، السبت، ونشروا صورا غير مسبوقة أظهرت جماليات المشهد.

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