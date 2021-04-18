الخارجية الأميركية تأمر دبلوماسيين بمغادرة تشاد

2021/04/18 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أوامرها، السبت، بمغادرة البلاد للدبلوماسيين الذين لا يعملون بوظائف أساسية في سفارة الولايات المتحدة لدى تشاد.

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