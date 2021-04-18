الصحة تستعد لتسلم مليون و300 الف جرعة من اللقاحات

2021/04/18 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي السماوة: أحمد الفرطوسي

تستعد وزارة الصحة لتسلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات مكافحة كورونا خلال الشهر الحالي، مؤكدة سعيها لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين الى 6 ملايين جرعة من لقاحها، في حين حددت وزارة الداخلية يوم الاربعاء المقبل، موعدا للمباشرة بتطبيق قرار منع المراجعين من دخول دوائرها المكتظة من دون تلقيح.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لـ”الصباح”: إن “منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات تشهد يوميا توافد المئات من المواطنين لأخذ جرعات اللقاح ضد كورونا لضمان سلامتهم وتحصينهم».

وتجاوزت اعداد الملقحين بحسب الموقف المسجل لدى وزارة الصحة 215 الف مواطن، وذلك بعد ازدياد الوعي اتجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره.

وذكر التميمي ان “دفعات جديدة من اللقاحات ستصل نهاية الشهر الحالي، تبلغ مليونا و300 الف جرعة عبر مرفق كوفاكس، مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر وسينوفارم الصيني اسبوعيا، إذ تم خلال اليومين الماضيين توزيع 200 الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات».

بدوره، كشف مدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، عن “سعي وزارة الصحة لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من ثلاثة ملايين الى 6 ملايين جرعة من لقاحها».

وأضاف، أن “طريقة تجهيز لقاح فايزر إلى العراق اسبوعية”، مبيناً ان “العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة، وان الكميات التي ترسلها فايزر إلى العراق غير محددة».

وتابع الحلفي، أن “اللقاحات التي يتلقاها العراق، توزع بين جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “فايزر قد تزيد عدد الجرعات خلال الأيام المقبلة».

وأشار، إلى أن “اللجان العلمية عقدت اجتماعاً لتحديد الفئات العمرية، ليصبح اللقاح متاحا إلى جميع فئات المجتمع».

وكان العراق، قد تلقى خلال الأيام الماضية أكثر من 49 ألف جرعة من لقاح فايزر الأميركي المضاد لكورونا.

وفي الملف نفسه، اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة وموظفيها بالدوام من دون تلقي لقاح

كورونا.

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