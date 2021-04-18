اليوم.. مدارس البلاد تستأنف دوامها الحضوري والإلكتروني

2021/04/18 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

تستأنف مدارس البلاد الابتدائية دوامها الحضوري والالكتروني اليوم الاحد، وبينما اصدرت وزارة التربية تعليمات الدوام الحضوري، افادت لجنة التربية النيابية بأن اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية، سيكون قبل عيد الفطر المبارك.

اللجنة العليا للصحة والسلامة كانت قد اصدرت منتصف الاسبوع الماضي، قرارا بأن يكون دوام المدارس اليوم الاحد، حضوريا لصفوف: الاول والثاني والثالث الابتدائي والصفوف المنتهية، بينما سيكون الكترونيا لبقية الصفوف.

وقال عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي لـ”الصباح”: ان “اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه، سيكون قبل عيد الفطر».

واضاف ان “هناك متابعة لعملية التصحيح ليتم اعلانها بشكل مركزي وعبر الروابط الالكترونية ومديريات تربية بغداد والمحافظات”، مؤكدا ان “اللجنة تتابع آلية الدوام بالمدارس، وهناك جولات ميدانية لمتابعة الموقف التربوي والصحي فيها خلال الفصل الثاني» .

من جانبه بين مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي لـ”الصباح”: ان “المديرية وجهت المدارس الابتدائية، بأن لمديرها صلاحية اختيار مرحلتين يوميا بحسب اعداد التلاميذ واستيعاب البناية، مع الالتزام بشروط السلامة الوطنية».

وتابع ان “دوام الهيئات التعليمية سيخضع لحاجة المدرسة، على أن لا يقل عن ٥٠ بالمئة ولا يحدث شاغرا، بينما سيكون دوام المحاضرين بحسب ما اسند لهم من دروس للمراحل المشمولة بالحضوري، وفي حالة حاجة المدرسة لهم».

ووفرت وزارة التربية نظام التعليم عن بُعد بواسطة القناة التربوية، كما دعمت القنوات المحلية لمختلف المراحل الدراسية، واضافت حصص المواد التي تُدرس عن بعد الى نظيرتها بالتعليم المباشر، لتعزيز نظام التعليم وإثرائه.

ونوه الكلابي بأن “المراحل التي لم تشمل بالتعليم الحضوري ستعتمد التعليم الالكتروني اسوة بالفصل الاول، أما دوام المدارس الاصلية والضيفة، فسيكون بالاتفاق بين مدرائها، ويكون امتحان التلاميذ المؤجلين لامتحانات نصف السنة، خلال الاسبوع الثاني من بدء الدوام وبحسب التعليمات الامتحانية».

وافاد بأن “الدوام بالمدارس سيكون لأيام: الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، وينظم جدول بذلك، مع التركيز على تطبيق شروط السلامة الصحية للطلبة والادارة المدرسية”، مشيرا الى أن “هناك انذارا للمدارس الاهلية المخالفة لتعليمات الدوام أو التي لم تطبق شروط

السلامة».

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