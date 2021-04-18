محافظ بغداد عن خطط إعمار العاصمة: جاهزة لكنها تنتظر التخصيص

2021/04/18 | 04:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا اعداده خططا لاعادة اعمار العاصمة، الا أنها بحاجة إلى تخصيصات مالية.

وقال العطا في تصريح للوكالة الرسمية إن «هناك خططاً استراتيجية أُعدت مسبقاً من قبل محافظة بغداد تتعلق بالمجاري والمستشفيات والمدارس»، لافتاً إلى أن «هذه الخطط بحاجة الى اموال كافية لتنفيذها».

واشار الى ان «فقرة المناطق المحاذية للتصميم الأساس المضافة إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بحاجة الى تفسيرها من قبل وزارة المالية وديون الراقبة المالية وامانة العاصمة هل انها مشمول بالخدمات أم مناطق عشوائية».

وبين اننا «بانتظار نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في جريدة الوقائع العراقية، وصدور التعليمات الخاصة بتنفيذها».

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