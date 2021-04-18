تطوير اختبار دم جديد يمكنه تشخيص مستوى الاكتئاب

2021/04/18 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء من تطوير اختبار دم جديد وبسيط قادر على تشخيص مستوى الاكتئاب واضطرابات المزاج.

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