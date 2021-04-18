الكاظمي يشيد بدور علماء الدين في نشر التوعية الصحيحة

2021/04/18 | 05:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء السبت، وجود دور كبير يقوم به علماء الدين في نشر التوعية الصحيحة بعد سنين طويلة من الحروب التي نالت من ا...

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