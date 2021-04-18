"ناسا" تنشر صورة للثقب الأسود الهائل "هيركيوليز أ"

2021/04/18 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء، هذا الأسبوع، صورة لثقب أسود فائق الحجم، يعرف باسم "هيركيوليز أ".

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