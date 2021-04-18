لماذا كشفت إيران عن اسم المشتبه فيه بهجوم نطنز؟ صحيفة إسرائيلية تجيب

2021/04/18 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت إيران أحد المشتبه بهم في الهجوم على منشأة نطنز، مشيرة إلى أنه فر من البلاد قبل وقوع انفجار المنشأة النووية، في ١١ أبريل الماضي.وبعد انتشار صور منفذ الهجوم المزعوم، تسائلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن السبب وراء تحديد المتهم والكشف عن هويته.

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