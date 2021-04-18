2021/04/18 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المئات من قادة الكنائس في المملكة المتحدة رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن "خطط استخدام جوازات سفر اللقاح للدخول إلى الأماكن هي واحدة من أخطر مقترحات السياسة التي يتم تقديمها في تاريخ السياسة البريطانية، وقد تنهي الديمقراطية الليبرالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غير أخلاقي".. أكثر من ألف كنيسة في بريطانيا تحذر من "خطر جوازات سفر اللقاح") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غير أخلاقي".. أكثر من ألف كنيسة في بريطانيا تحذر من "خطر جوازات سفر اللقاح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).