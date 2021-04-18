مفوضية الانتخابات العراقية تصدر توضيحاً بشأن الشركة الفاحصة

2021/04/18 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مفوضية الانتخابات في العراق، السبت، توضيحاً بشأن الشركة الفاحصة التي تعاقدت معها المفوضية، استعداداً للانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل....

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