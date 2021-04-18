جورج بوش الابن يصدر كتابا للوحات رسمها لمهاجرين لجعل الجدل حول الهجرة “إنسانيا”

2021/04/18 | 07:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش خلال مراس منح الجنسية في مدينة دالاس في تموز/يوليو 2013 © غيتي/غيتي عبر فرانس برس/ارشيف توم بينينغتن واشنطن (أ ف ب) – انضم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن إلى الجدل الحاد حول الهجرة بتأكيده في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن “الأميركيين الجدد” يلعبون “دورا إيجابيا”، داعيا […]

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