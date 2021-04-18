قصة لاجئ سوري في بريطانيا.. من

2021/04/18 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ڑيعرف عماد الأرنب الكثير عن التغلب على العقبات الرئيسية، وربما كان هذا هو السبب الذي يجعل اللاجئ السوري يظل مبتهجا على الرغم من الانتظار الطويل لفتح مطعمه الخاص في شوارع بريطانيا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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