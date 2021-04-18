2021/04/18 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس أقرأ الأن (( موسوعة تاريخ الأديان )) ضمن الأعمال الكاملة لفراس السواح ..



و رغم أنني عندما بدأت في تصفحها كنت متصورا أن حجم معلوماتي عن الأديان و تطورها ..كافيا..



إلا أنني ما أن تجاوزت الكتاب الأول حتي شعرت بأن هناك الكثيرألذى كان علي تحصيلة خلال رحلة حياتي الطويلة ..لافهم لقد بذل الباحثون الأجانب جهودا مضنية لإنطاق الحجر ..



و تعلم لغة الأجداد التي إنقرضت منذ الاف السنين و جعلوهم يتحدثون .



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنما يبني الزومبي ناطحات سحاب - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنما يبني الزومبي ناطحات سحاب - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).