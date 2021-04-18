التجارة: المباشرة بتوزيع حصة رمضان الثانية خلال الاسبوع الحالي

2021/04/18 | 08:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تباشر وزارة التجارة، خلال الاسبوع الحالي توزيع الحصة الثانية لشهر رمضان، بينما اجرت استبيانا للتحري عن توزيع المفردات لغرض تدقيق اليات تجهيزها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الوزارة سبق ان وزعت الحصة الاولى لشهر رمضان وحققت نسبة تجهيز عالية للمواطنين من مفردات السكر والزيت والرز والطحين".

واضاف ان "الاسبوع الحالي سيشهد البدء بتوزيع الحصة الثانية بعد تأمين كمياتها"، داعيا "المواطنين الى الابلاغ عن اي حالة تلكؤ بتوفير المفردات بغية التعامل مع المخالفين وفق الاجراءات القانونية".

واكد ان "الوزارة تتعاقد مباشرة فور وصول التخصيصات المالية وطرح المناقصات، لتوفير مواد التموينية وضمان عدم تأخيرها".

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