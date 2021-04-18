الاقتصاد النيابية تؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة للحد من ارتفاع الاسعار

2021/04/18 | 08:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاحد، ضرورة أن تتخذ الحكومة اجراءات سريعة للحد من ارتفاع الاسعار تتمثل بتفعيل دور «الأمن الاقتصادي» والضرب على ايدي الفاسدين الذين يسعوون الى رفع الاسعار.وشددت جودت في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، على اهمية اتخاذ اجراءات حكومية اخرى لدعم المواطن اقتصاديا، مقترحة في هذا الأمر، اعادة العمل بـ «الاسواق التعاونيّة» التي يمكن ان تعرض سلعها بأسعار مدعومة من الدولة، مبينة ان «تلك الخطوة بمقدورها أن تحقق جملة نقاط ايجابية، لاسيما إجبار التجار على خفض الأسعار، وخلق عمالة جديدة، فضلا عن اشعار المواطن بوجود اجراءات حكومية لحمايته من الجشع».واشارت الى «ضرورة مراقبة اسعار الاطباء والعلاجات وجميع المفاصل الداخلة في هذا المجال»، مؤكدة «وجود ارتفاع كبير بالاسعار، أثر بشكل واضح في المواطنين الذين يراجعون الاطباء»، داعية الى «تفعيل دور النقابات المعنية في مراقبة ارتفاع الاسعار في المجال الصحي ووضع حد لذلك».

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