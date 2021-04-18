نقض وحدة الوجود الشخصية لدى كمال الحيدري - هيبت بافي حلبجة

2021/04/18 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة لعل أشد ما يعجبني لدى العرفانيين ، سيما لدى المحققين والجهابذة والشريحة الأولى منهم ، والمرجع الديني السيد كمال الحيدري منهم ، هو إتقاد ذهنهم وقدح ذهنيتهم في إكتشاف تلك التناقضات الرهيبة والمغالطات المقيتة والسخافات البغيضة في المعتقد السكوني الجامد وفي أصوله وفي فقهه وفي تلك المحاولات البائسة لتصحيح وتجميل أخطاء صاحب النص الإلهي عند تفسيره أو تأويله ليقعوا ، هم بدورهم ، في أحابيل منطق الإعتقاد بض ......





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