2021/04/18 | 08:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفتي المصري السابق: الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/18 | 08:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفتي المصري السابق: الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفتي المصري السابق: الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).