صدور كتاب العمل التلفزيوني لديدار لطيف

2021/04/18 | 08:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم السبت 17/4/2021 ندوة لتعريف كتاب "العمل التلفزيوني" لديدار لطيف، بحضور مسؤول مكتب الاعلام وعدد من اعضاء المكتب وصحفيين ومثقيون واعلاميون.

وبدات الندوة بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كوردستان، ثم تحدث الصحفي ديدار لطيف عن فكرة كتابة كتابه الجديد.

وتم فتح باب النقاش بعدها امام الحضور.



ثم توزيع نسخ من الكتاب على الحضور موقعة من الكاتب.

PUKmedia تصوير: جعفر حسين

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