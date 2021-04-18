قرار جديد من الرافدين حول نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين

2021/04/18 | 08:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين أموالهم في المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه “تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، وكذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 في المئة”.وأضاف البيان، أنه “تمت زيادة نسبة […]

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