جنرال اسرائيلي يزعم تدمير كيانه للنووي العراقي والسوري وعجزه عن الايراني

2021/04/18 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتبجح فيه كيان الاحتلال بتمسكه بالقوانين الدولية التي لا تسمح لأية دولة بانتهاك سيادة دولة أخرى، زعم جنرال في الكيان الاسرائيلي تدمير ج...

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