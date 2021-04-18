بايدن كان معارضاً.. صحيفة تكشف كواليس القرار الأميركي بسحب القوات العسكرية من أفغانستان

2021/04/18 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" كواليس قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بسحب قواته من أفغانستان، فيما أشارت إلى أن هذا القرار يتعارض مع نصيحة قيادات الجيش الأمريكي.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحدد هويتها، أن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال مارك ميلي، وقائد مهمة الناتو في أفغانستان، الجنرال أوستن سكوت ميللر، قد دعوا إلى الإبقاء على 2500 جندي في أفغانستان، وبالتوازي مع ذلك، بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام.

ووفقا للمصادر، فقد عارض كذلك وزير الدفاع، لويد أوستن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وحذر بايدن من أن انسحاب جميع القوات سيحرم هذه البلاد تماما من أي استقرار.

وفي وقت سابق، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قراره ببدء سحب القوات من أفغانستان بحلول الأول من آيار، وقالت الولايات المتحدة إنها ستنتهي من سحب قواتها من هناك بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي

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