مع تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.. سفن حربية بريطانية تتجه إلى البحر الأسود

2021/04/18 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن أن "سفنا حربية تابعة للبحرية الملكية ستبحر إلى البحر الأسود الشهر المقبل، مع استمرار التوترات بين القوات الأوكرانية والروسية".

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