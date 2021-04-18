2021/04/18 | 08:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأستأنف مدارس البلاد الابتدائية، اليوم الاحد، دوامها الحضوري والالكتروني.وبحسب مراسل “النور نيوز” في بغداد فأن مدارس العاصمة بغداد فتحت ابوابها لاستقبال طلبة المرحلة، الاول والثاني والثالث والسادس الابتدائي”.واتخذت المدارس الاجراءات الوقائية الممكنة لتجنيب الاطفال انتقال العدوى الوبائية قدر المستطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدارس الابتدائية تستأنف دوامها الحضوري والإلكتروني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدارس الابتدائية تستأنف دوامها الحضوري والإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).