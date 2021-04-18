السليمانية.. تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

2021/04/18 | 09:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان تابعه PUKmedia: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 29 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 22 حالة شفاء، وهناك 110 حالات اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 4 حالات وفاة واحدة بفايروس كورونا.

هذا وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل عن تسجيل 496 حالة شفاء جديدة، اضافة الى تسجيل 645 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

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