2021/04/18 | 09:07 - المصدر: العربي الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("آخر السعاة": صرخة لكسر تابوهات عشائرية وعنصرية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("آخر السعاة": صرخة لكسر تابوهات عشائرية وعنصرية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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