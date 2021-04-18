المفوضية تحسم موعد الانتخابات المقبلة: حتمي لا رجعة عنه

2021/04/18 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول المقبل، هو موعد حتمي لا رجعة عنه.

وقالت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 نيسان 2021)، ان "التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي".

واضاف البيان، انه "جرى منح إجازة تأسيس لـ ( 253) حزبا سياسيا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (63) طلبا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (118) حزبا، كما أبدى ( 11) تحالفا الرغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (32) تحالفا سياسيا مصدقا عليه، و(12) تحالفا قيد التسجيل".

وأما ما يتعلق بالمرشحين الأفراد، اوضح انه "قد بلغ عددهم (478) مرشحا من ضمنهم ( 5) مرشحين من المكون الأيزيدي، و( 8) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(9) مرشحين من المكون الكورد الفيليين و (7) مرشحين من المكون المسيحي، بما فيهم (140) مرشحا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية".

وفي السياق ذاته، اشار البيان الى ان "مجلس المفوضين وافق على السماح للأحزاب السياسية (ممن أرسلت ملفاتها إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ) قبل (5) أيام من تاريخ آخر يوم لتسلم قوائم المرشحين الموافق 17/4/2021 بإبداء رغبتها بالمشاركة في الانتخابات بناء على قبول طلب التأسيس قبولا مشروطا بإجابة الهيئة المذكورة فيما بعد لإتمام متطلبات الحزب على أن تستكمل هذه المتطلبات خلال (90) يوما من قبول الطلب قبولا مشروطا".

N.A

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