2021/04/18 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يوضح حول انفجار ناحية سيدكان في اربيل

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