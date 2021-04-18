أكثر من 350 إصابة جديدة بكورونا في ديالى خلال 24 ساعة


أكثر من 350 إصابة جديدة بكورونا في ديالى خلال 24 ساعة
2021/04/18 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكثر من 350 إصابة جديدة بكورونا في ديالى خلال 24 ساعة

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