النزاهة العراقية تكشف تفاصيل الحكم على مسؤول حكومي

2021/04/18 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق اليوم الاحد، تفاصيل الحكم على مدير بإحدى الشركات الحكومية....

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