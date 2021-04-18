العراق يفاوض فايزر على 6 ملايين جرعة

2021/04/18 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، امس السبت، أن العراق تعاقد على ثلاثة ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا،...

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