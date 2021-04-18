بغداد: اختناقات على جسر الطابقين وكراج الأمانة.. وحادث مروري على سريع الدورة يتسبب بازدحام

2021/04/18 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الأحد، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض الشوارع وعقد التقاطعات والجسور.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (18 نيسان 2021)، زخماً مرورياً على جسر الطابقين باتجاه منطقة الكرادة، ما ادى إلى تكدس المركبات في طوابير طويلة، وكما هو الحال عند كراج الأمانة، حيث وصل الزخم المروري حتى ساحة ميسلون.

وتسبب حادث مروري على سريع الدورة باتجاه منطقة الجمعية، بزخم مروري كبير على الطريق، ما ادى إلى تشكّل طوابير طويلة من المركبات، وذلك في تمام الساعة 8 والنصف صباحاً.

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