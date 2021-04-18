في بيان مطول.. مفوضية الانتخابات تشرح استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/04/18 | 09:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عن منح إجازة تأسيس لـ ( 253) حزبًا سياسيًّا جديداً، وفيما أشارت إلى قرب اتلاف 97 الف بطاقة ناخب، أكدت وضع خطة عمل لإجراء المحاكاة لعملية الاقتراع.وذكرت المفوضية في بيان مطول لها أنها “تجدد التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول …

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